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Компания Huawei разрабатывает наручные смарт-часы

Дата запуска и название новых смарт-часов Huawei остаются неизвестными

сегодня, 01:15
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Huawei разрабатывает наручные смарт-часы

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei, по сообщениям интернет-источников, в скором времени может выпустить новые наручные смарт-часы, которые войдут в семейство устройств Mate. До сих пор Huawei использовала обозначение Mate для запуска таких продуктов, как мобильные устройства, планшеты и компьютеры, и следующим электронным устройством, которое получило бы этот номинал, были бы "умные" часы. 

В последнее время Huawei делает ставку на название Watch GT для выпуска "умных" часов, что может измениться, если эта недавняя запись часов Mate Watch что-то будет значить, а не будет просто защитной записью. Название происходит от ряда заявок на товарные знаки, зарегистрированных китайской компанией ранее в этом месяце. Там можно увидеть не только вышеупомянутые часы Mate Watch, но и другие бренды, такие как Mate X, Mate Pad или Mate Pod.

Часы Huawei Mate Watch входят в международный рейтинг № 9 и ориентированы на те устройства, которые входят в категорию "электронные компьютеры и другие электронные продукты". Huawei, вероятно, будет ждать запуска нового телефона серии Mate после лета, чтобы также анонсировать эти "умные" часы, так что вполне возможно, что в ближайшие недели будут раскрыты новые подробности, если этот запуск действительно планируется.

Как сообщало издание "Комментарии", Huawei представила собственного голосового помощника.


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Источник: https://checkersaga.com/mate-watch-would-be-huaweis-new-smart-watch/45424/
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