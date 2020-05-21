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Huawei представила собственного голосового помощника

Ожидается, что голосовой помощник будет доступен на всех смартфонах Huawei, включая бюджетные

сегодня, 10:34
Автор:

• Зинченко Павел

Huawei представила собственного голосового помощника

Компания Huawei представила своего собственного цифрового помощника, чтобы конкурировать с аналогичными помощниками Google Assistant и Siri. Помощника Huawei зовут Celia, и после почти месяца ожидания он наконец-то пробивается к флагманскому трио Huawei P40. Новая функция программного обеспечения поступает через новое обновление для серии Huawei P40 с номером версии EMUI 10.1.0.121. Новая прошивка весит 1,14 ГБ и, кроме Celia, также представляет обновление безопасности от апреля 2020 года.

Celia теперь интегрирует растущую экосистему Huawei. В настоящее время цифровой помощник поддерживает английский, французский и испанский языки. Более того, в настоящее время он эксклюзивен для Великобритании, Франции, Испании, Чили, Мексики и Колумбии. Он работает аналогично всем другим помощникам на рынке. Это означает, что пользователь может установить будильник, использовать помощник и камеру телефона для перевода текста, поиска изображений и продуктов, а также для проверки погоды. Чтобы вызвать помощника, пользователь может использовать команду "Hey, Celia" или удерживать нажатой кнопку питания.

Celia от Huawei будет усовершенствована, и в будущем ее поддержка будет добавлена ​​к нескольким рынкам. Это может также достигнуть устройств Honor в ближайшие месяцы. Более того, ожидается что голосовой помощник будет интегрирован в большее количество смартфонов, в том числе бюджетных.

Как сообщало издание "Комментарии", Huawei представит смартфон с уникальной системой сгибания.


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Источник: https://www.gizchina.com/2020/05/19/huawei-p40-series-is-getting-huaweis-celia-voice-assistant/
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