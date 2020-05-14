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Компания Huawei представит смартфон с уникальной системой сгибания

Источники сообщают, что система сгибания нового бюджетного смартфона Huawei будет отличаться от других

сегодня, 17:32
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Huawei представит смартфон с уникальной системой сгибания

В то время как различные производители смартфонов выпустили свои версии смартфонов с гибким дисплеем, рынок складных телефонов все еще не доступен для среднего потребителя. Цены на складное устройство могут быть выше, чем даже на самые дорогие флагманские продукты. Но теперь новая утечка утверждает, что Huawei планирует выпустить недорогой складной смартфон в конце этого года.

По словам Росса Янга, генерального директора Display Supply Chain Consultants, Huawei этой осенью выпустит недорогой складной телефон вместе со своей флагманской серией Mate 40. Высокопоставленный чиновник обнародовал эту информацию во время интервью на YouTube и заявил, что китайский технический гигант разрабатывает смартфон с системой сгибания внутрь, которая отличается от двух ранее выпущенных складных телефонов Huawei, Mate X и Mate Xs.

Янг заявил, что "ожидает, что Huawei будет использовать как раскладушку, так и складывающуюся модель, и мы думаем, что они изо всех сил пытаются придумать решение для ультратонкого стекла для раскладушки прямо сейчас. Но мы ожидаем, что они сделают складную модель позже в этом году".

По сообщениям, Huawei уже разместила крупный заказ в 500 000 единиц для этого будущего складного смартфона, который будет "агрессивно оценен". Росс Янг заявил, что следует ожидать появления этого продукта в сентябре или октябре 2020 года. К сожалению, на данный момент нет подтверждения от Huawei относительно этой новости.

Как сообщало издание "Комментарии", Huawei начала использовать альтернативу Google Maps.


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Источник: https://www.gizmochina.com/2020/05/14/huawei-to-launch-an-affordable-foldable-smartphone-later-this-year-rumor/
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