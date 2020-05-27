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Дочерняя компания Xiaomi представила свой первый монитор

Первый монитор Redmi дешевле аналога от Xiaomi и стоит $70

27 мая 2020, 20:02
Автор:

Антон Корнилов

Дочерняя компания Xiaomi представила свой первый монитор

Дочерняя компания китайского бренда Xiaomi под названием Redmi представила свой первый монитор для офисного и домашнего использования. По словам производителя, низкая цена и тонкие боковые рамки монитора делают его идеальным для конфигурации из нескольких мониторов. Об этом сообщили в технологическом издании DTF.

Монитор Redmi Display 1A получил плоский IPS-экран с диагональю в 23,8 дюйма и частотой 60 Гц. Пока что он продается только на китайском платформе краудфандинга под названием Youpin. Покупатели начнут получать мониторы уже в июне 2020 года.

В издании утверждают, что производителю пришлось сильно экономить на комплектующих ради снижения стоимости устройства. Например, среди портов в мониторе Redmi Display 1A всего один HDMI и один VGA. Нет даже популярных разъемов DisplayPort и для наушников.

Также монитор нельзя закрепить на стене, потому что соответствующая площадка VESA не предусмотрена. Зато подставка позволяет настраивать угол наклона монитора.

На момент публикации производитель заявил цену в 499 юаней, что по сегодняшнему курсу равно примерно 70 долларам или около 1900 гривень. По дизайну Redmi Display 1A очень похож на Xiaomi Mi Display 1A за 100 долларов или 2700 гривень.

Как сообщал портал "Комментарии", Facebook представил приложение голосовых звонков CatchUp.


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Источник: https://dtf.ru/hard/139943-redmi-anonsirovala-svoy-pervyy-monitor-ekran-24-dyuyma-s-tonkoy-ramkoy-za-70-dollarov
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