Выпуск игры Warcraft 3: Reforged переносится на следующий год

Компания Blizzard намеревалась выпустить игру Warcraft 3: Reforged в конце 2019 года. Теперь же компания заявила о переносе релиза игры на 2020 год.

Blizzard анонсировала на официальном сайте, что Warcraft 3: Reforged появится 28 января 2020 года. Разработчики заявили, что им нужно больше времени для финальных штрихов, поскольку они хотят поддерживать "высокий стандарт качества".

Пока что геймеры, которые успели сделать предзаказ, могут играть в мультиплеерную часть проекта в рамках бета-тестирования. Игроки имеют доступ ко всем расам, а также к поединкам один на один и два на два. В релизную версию игры попадет контент из Warcraft 3: Reign of Chaos и The Frozen Throne.

Следует напомнить, что кроме графики компания Blizzard планировала немного переделать сюжет, чтобы убрать несостыковки с событиями World of Warcraft. Но в конце концов от этой идеи отказались, прислушавшись к пожеланиям фанатов. Так что в обновленной версии игроков ждет улучшенная графика и новые голоса героев.

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