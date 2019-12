Игра Devil May Cry появится на мобильных устройствах

Компания Capcom решила продолжить развитие игровой серии Devil May Cry. Студия намеревается выпустить мобильную версию слешера.



Игра Devil May Cry: Pinnacle of Combat разрабатывается компанией Yunchang Games при активной поддержке Capcom. Подробности сюжета пока неизвестны, но, если верить первым роликам, команда готовит наследника Devil May Cry 3. Главным героем оставили беловолосого охотника на демонов по имени Данте. Был также сохранен его класический облик. К тому же за спиной он носит все тот же меч "Мятежник", а стреляет из культовых пистолетов "Эбони" и "Айвори". По заявлениям разработчиков, в Devil May Cry: Pinnacle of Combat появятся и другие интересные персонажи, оружие и боссы. Фанатам также придется привыкать к тач-управлению.

Capcom анонсировала игру еще в начале декабря и открыла предварительную регистрацию. С того времени заявку подало полмиллиона геймеров, которых уже скоро пригласят посетить первое бета-тестирование проекта. Релиз игры назначен на 2020 год для Android и iOS, но пока только на территории Китая.



Как сообщало издание "Комментарии", геймеры получат бесплатные игры к Новому году.