Компания CD Projekt пополнила список культовых видеоигр

Польская компания CD Projekt добавила в список библиотеки GOG еще одну культовую игру. Речь идет об игре Blade Runner от студии Westwood.

Оригинальная игра Blade Runner появилась 14 ноября 1997 года для Windows. Она была неким ответвлением от фильма "Бегущий по лезвию". Вместо Рика Декарта главным героем стал детектив Рей Маккой, который выслеживает группу опасных репликантов. По всей видимости, Blade Runner рассказывает свою собственную историю, хоть и ссылается на персонажей из фильма. Некоторые сцены из фильма также повторяются.

Что касается геймплея, то геймеров ожидает квест с акцентом на сбор улик, допрос свидетелей и диалоги. Также иногда придется разгадывать головоломки, чтобы пройти дальше по сюжету. В Blade Runner даже есть тот самый компьютер, который поможет внимательно разглядывать фотографии, приближая объекты без потери качества. Игрок также сможет проводить тест на выявление репликантов.

Игра Blade Runner уже доступна в библиотеке GOG со скидкой в 10% за $4.16. Русскоязычная локализация отсутствует.

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