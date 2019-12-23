Компания CD Projekt продолжит работу над серией игр "Ведьмак"

Компания CD Projekt продолжит работать над развитием игровой франшизы "Ведьмак". Разработчики подписали очередное соглашение с автором данной вселенной Анджеем Сапковским.

Польская компания объявила о новом контракте с автором книг о Ведьмаке Анджеем Сапковским. Новое соглашение позволяет CD Projekt использовать вселенную для видеоигр, графических рассказов, настольных игр и тематического "мерча". Подробности соглашения остаются в секрете, но компания уточнила, что оно "удовлетворяет и полностью разъясняет потребности и ожидания обеих сторон". К тому же разработчики установили четкие рамки для будущей совместной работы.

В 2018 году Сапковский конфликтовал с CD Projekt, потребовав от компании 16 миллионов долларов. Изначально стороны договорились о разовой продаже прав, и автор вселенной отказался от процента с продаж игр. Он принял такое решение, поскольку не верил в перспективность проекта. Но игру ожидал успех и она стала приносить прибыль, на которую Сапковский не имел никакого права. Руководители CD Projekt предпочли остаться с Сапковским в хороших отношениях и выплатили ему компенсацию, хотя и меньше запрашиваемой суммы.

Теперь же у писателя и CD Projekt новый контракт. Прежде всего, у фанатов появилась надежда на четвертую часть "Ведьмака". В сентябре 2019 года студия сообщила, что переходит к модели "двойной франшизы", и будет параллельно развивать The Witcher и Cyberpunk. Также разработчикам не придется тратить дополнительное время на улаживание финансовых вопросов.

Как сообщало издание "Комментарии", игра Black Desert появится на мобильных устройствах.



