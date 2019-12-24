Компания Facebook создала две новых игры о покемонах

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Компания Facebook представила две новых игры о покемонах. Их главная особенность - они доступны только в социальной сети. Этими играми стали Pokémon Tower Battle и Pokémon Medallion Battle.
Pokémon Tower Battle подобен тетрису, а также имеет элементы физической головоломки. Игроки по очереди высаживают на остров покемонов, строя "живую башню" из виртуальных существ. Главная задача — продержаться до тех пор, пока кто-то не уронит зверька за пределы платформы. Этот геймер и будет в проиграше. Игра уже доступна во всем мире.
Pokémon Medallion Battle выглядит куда интереснее. Это коллекционная карточная игра, в которой покемоны представлены в виде медальонов. Геймеры могут собирать колоды, состязаться с другими пользователями, выигрывать значки стадионов и даже коллекционировать "карманных монстров". Единственный, но критический недостаток этой игры - она доступна лишь на территории Филиппин.
Обе игры используют платформу Facebook Instant Games и запускаются прямо в браузере. Таким образом компания пытается переманить к себе побольше геймеров. Ранее она уже делала шаги в этом направлении, создав вкладки с трансляциями и "Моментальными играми". Если верить Facebook, то ежемесячно платформа собирает 700 миллионов пользователей, которые играют или смотрят игровые видео.
Как сообщало издание "Комментарии", Илон Маск добавил новую игру в электромобили Tesla.
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