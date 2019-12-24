Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 24.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Компания Facebook создала две новых игры о покемонах

Компания Facebook разработала две новых игры о покемонах для социальной сети

сегодня, 14:49
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Facebook представила две новых игры о покемонах. Их главная особенность - они доступны только в социальной сети. Этими играми стали Pokémon Tower Battle и Pokémon Medallion Battle.

Pokémon Tower Battle подобен тетрису, а также имеет элементы физической головоломки. Игроки по очереди высаживают на остров покемонов, строя "живую башню" из виртуальных существ. Главная задача — продержаться до тех пор, пока кто-то не уронит зверька за пределы платформы. Этот геймер и будет в проиграше. Игра уже доступна во всем мире.

Pokémon Medallion Battle выглядит куда интереснее. Это коллекционная карточная игра, в которой покемоны представлены в виде медальонов. Геймеры могут собирать колоды, состязаться с другими пользователями, выигрывать значки стадионов и даже коллекционировать "карманных монстров". Единственный, но критический недостаток этой игры - она доступна лишь на территории Филиппин.

Обе игры используют платформу Facebook Instant Games и запускаются прямо в браузере. Таким образом компания пытается переманить к себе побольше геймеров. Ранее она уже делала шаги в этом направлении, создав вкладки с трансляциями и "Моментальными играми". Если верить Facebook, то ежемесячно платформа собирает 700 миллионов пользователей, которые играют или смотрят игровые видео.

Как сообщало издание "Комментарии", Илон Маск добавил новую игру в электромобили Tesla.

Источник: https://gagadget.com/games/58429-dlya-facebook-gaming-vyishlo-dve-eksklyuzivnyie-igryi-povselennoj-pokemon-dlya-brauzerov/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...