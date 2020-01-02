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Подписчики PlayStation Plus увидели январский список бесплатных видеоигр

Компания Sony представила четыре бесплатных видеоигры на январь

сегодня, 17:01
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Sony немного задержалась с подарками к Новому году. Список бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus был объявлен только в январе.

В январе 2020 года пользователи PS Plus смогут бесплатно заполучить четыре игры для PlayStation 4. В этом месяце Sony раздаст сборник Uncharted: The Nathan Drake Collection, в который входят три игры серии. К ним присоединится игра Goat Simulator.

В "Коллекцию Натана Дрейка" вошли Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves и Uncharted 3: Drake’s Deception. В этих играх речь пойдет об искателе древностей, который стреляет и дерется куда лучше, чем разгадывает тайны древних цивилизаций. Серия Uncharted запомнилась игрокам за экшен, захватывающие перестрелки и зрелищную историю.

В игре Goat Simulator геймерам предлагают управлять козлом, который творит хаос. При этом рационального объяснения его действиям нет. В игре также отсутствуют четкие миссии, но имеется город, в котором игрокам дается свобода творить полный беспредел. Врядли эта игра претендует на большее, чем развлечение на несколько холодных вечеров.

Uncharted: The Nathan Drake Collection и Goat Simulator станут бесплатными для подписчиков PlayStation Plus с 7 января. А пока, те кто не успел, могут забрать бесплатные игры декабря -  Titanfall 2 и Monster Energy Supercross.

Как сообщало издание "Комментарии", Devil May Cry появится на мобильных устройствах.


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Источник: https://gagadget.com/58682-besplatnyie-igryi-popsplus-v-yanvare-zabiraj-uncharted-the-nathan-drake-collection-igoat-simulator/
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