Названы лучшие игры года по итогам премии Steam Awards

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Компания Valve представила широкой публике результаты ежегодной премии The Steam Awards 2019. Еще во время зимней распродажи, которая проходила в конце 2019 года, геймеры начали выбирать лучшие проекты в разных номинациях. Чтобы отдать свой голос за ту или иную игру, геймерам нужно было завести аккаунт на Steam. Существовало еще одно важное условие: поддерживать своим голосом можно было только те игры, которые пользователь приобрел.
Вот кто стал победителем разных номинаций в этом году:
Игра года: Sekiro: Shadows Die Twice;
Лучший VR-проект: Beat Saber;
Лучшая поддержка по контенту: Grand Theft Auto V;
Лучший проект для совместной игры: DayZ;
Самый инновационный геймплей: My Friend Pedro;
Лучший сюжет: A Plague Tale: Innocence;
Самая сложная игра: Mortal Kombat 11;
Лучший визуальный проект: GRIS.
Напомним, что в 2018 году победителем номинации "Игра года" стала PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) в жанре "королевской битвы". За этот титул соревновались Monster Hunter: World, Kingdom Come, PUBG, HITMAN 2 и Assassin’s Creed Odyssey.
Как сообщало издание "Комментарии", Valve представила первый геймплей игры Half-Life: Alyx.
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