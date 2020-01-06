Названы лучшие игры года по итогам премии Steam Awards

Компания Valve представила широкой публике результаты ежегодной премии The Steam Awards 2019. Еще во время зимней распродажи, которая проходила в конце 2019 года, геймеры начали выбирать лучшие проекты в разных номинациях. Чтобы отдать свой голос за ту или иную игру, геймерам нужно было завести аккаунт на Steam. Существовало еще одно важное условие: поддерживать своим голосом можно было только те игры, которые пользователь приобрел.

Вот кто стал победителем разных номинаций в этом году:

Игра года: Sekiro: Shadows Die Twice;

Лучший VR-проект: Beat Saber;

Лучшая поддержка по контенту: Grand Theft Auto V;

Лучший проект для совместной игры: DayZ;

Самый инновационный геймплей: My Friend Pedro;

Лучший сюжет: A Plague Tale: Innocence;

Самая сложная игра: Mortal Kombat 11;

Лучший визуальный проект: GRIS.

Напомним, что в 2018 году победителем номинации "Игра года" стала PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) в жанре "королевской битвы". За этот титул соревновались Monster Hunter: World, Kingdom Come, PUBG, HITMAN 2 и Assassin’s Creed Odyssey.

Как сообщало издание "Комментарии", Valve представила первый геймплей игры Half-Life: Alyx.