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Классы персонажей и боевые заклинания: чем интересна игра Magic: Legends

Компания Cryptic Studios показала геймплей игры Magic: Legends

сегодня, 17:20
Автор:

• Зинченко Павел

Американский разработчик игр Cryptic Studios представил игру Magic: Legends еще в декабре ушедшего года на мероприятии The Game Awards. Теперь же разработчики показали первый трейлер и продеомнстрировали игровой процесс. Ролик длится всего 49 секунд, поэтому мало что можно сказать об игре, если посмотреть лишь его. Хотя следует признать, что сражения производят впечатление.

Согласно сюжету, геймеру предстоит побывать в роли героя-плейнсвокера. Его задача - уберечь Мультивселенную от древнего зла. Можно будет выбрать представителя одного из пяти классов. Пока что широкой публике явили только Мага разума и Геоманта. Маг сражается с помощью заклинаний и телекинеза. Геомант использует силу земли, а также искусен в навыках ближнего боя.


О системе прогрессии информации немного. Известно, что игроки будут собирать колоды из 12 карт, из которых одновременно можно использовать только четыре. Также в информации, размещенной на сайте, сообщается, что игроки смогут находить новые заклинания, а также компоненты для усиления.

Точной даты релиза игры Magic: Legends нет. Разработчики собираются выпустить игру в 2020 году на PlayStation 4, Xbox One и PC. К тому же на официальном сайте открыт прием заявок на участие в бета-тестировании.

Как сообщало издание "Комментарии", названы лучшие игры года по итогам премии Steam Awards.

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Источник: https://gagadget.com/games/58945-novyij-konkurent-diablo-4-pervyij-gejmplej-magic-legends-ekshen-rpg-pomagic-the-gathering/
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