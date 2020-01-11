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Геймерам рассказали подробности ремейка игры Resident Evil 3

Resident Evil 3 покажет геймерам более могущественного антагониста и сильно ограничит свободу действий

сегодня, 03:30
Автор:

• Зинченко Павел

Ремейк игры Resident Evil 3 появится уже в апреле 2020 года на PlayStation 4, Xbox One и PC. Во время  анонса разработчики рассказали о некоторых интересных деталях относительно игры. Геймеры узнали новые подробности о сюжете, главном антагонисте и вселенной.

В интервью изданию PlayStation Magazine UK продюсер проекта Питер Фабиано сообщил, что в Resident Evil 3 не будет открытого мира. Игрокам дадут возможность побегать по большим локациям в городе, но пространство не будет безграничным.

Главный антагонист игры, Немезис, с которым геймерам пришлось столкнуться в оригинальной игре, вернется в ремейке и даже поумнеет. Capcom улучшили искусственный интеллект монстра. Ранее он разрабатывался для Тирана в Resident Evil 2 Remake. Разработчики даже воссоздали Немезиса в реальном мире, чтобы перенести его в игру с помощью фотограмметрии.


В ремейке Resident Evil 3 будет лишь один финал. Игроки никак не смогут его изменить. Всего же главных героев останется два — Джилл Валентайн и Карлос Оливейра. На радость некоторых фанатов, второй персонаж получит больше экранного времени по сравнению с оригиналом.  Кроме того, разработчики решили убрать режим "Наемники".

Как сообщало издание "Комментарии", The Division 2 получит новую локацию и засекреченные миссии.



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Источник: https://gagadget.com/games/58997-novyie-detali-oresident-evil-3-remake-menshe-svobodyi-poumnevshij-nemezis-idrugoe/
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