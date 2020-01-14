Язык

Українська

Русский

Coinspot 14.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 14.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости IT игры В игре Rainbow Six Siege уменьшится количество юнитов и бонусов
НОВОСТИ Все новости

В игре Rainbow Six Siege уменьшится количество юнитов и бонусов

Стали известны главные обновления пятого сезона игры Rainbow Six Siege

сегодня, 16:13
Автор:

• Зинченко Павел

В результате утечки стал известен контент пятого сезона игры Rainbow Six Siege, которая была создана компанией Ubisoft. 

В первую очередь изменению подверглось количество оперативников. В 2020 году игроки получат только шесть бойцов вместо восьми, как было ранее. Возможно, Ubisoft убрала одно обновление из традиционной "дорожной карты". Геймеры также обеспокоены отсутствием кредитов R6 в качестве бонусов за покупку годового пропуска. Зачастую Ubisoft напрямую писала, получат ли игроки дополнительные деньги, но теперь компания будто воды в рот набрала. В комплект с Year 5 pass также не попадет боевой пропуск Rainbow Six Siege, но разработчики обещают 30% скидки на его покупку. Владельцы абонемента также получат 30% к "боевым очкам". В остальном игроки получат те же 10% скидки в магазине Rainbow Six Siege, 5% к повышению славы и VIP-подписку на год.

Дата запуска нового сезона пока остается в тайне. Если Ubisoft не нарушит собственную традицию, то поклонники игры узнают подробности обновления во время кибертурнира Six Invitational 2020, который будет проходить с 14 по 16 февраля.

Как сообщало издание "Комментарии", Ubisoft представит игру Might and Magic: Chess Royale.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gagadget.com/games/59109-utechka-vpyatom-sezone-rainbow-six-siege-igroki-poluchat-menshe-operativnikov-inagrad/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...