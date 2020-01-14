В игре Rainbow Six Siege уменьшится количество юнитов и бонусов

В результате утечки стал известен контент пятого сезона игры Rainbow Six Siege, которая была создана компанией Ubisoft.

В первую очередь изменению подверглось количество оперативников. В 2020 году игроки получат только шесть бойцов вместо восьми, как было ранее. Возможно, Ubisoft убрала одно обновление из традиционной "дорожной карты". Геймеры также обеспокоены отсутствием кредитов R6 в качестве бонусов за покупку годового пропуска. Зачастую Ubisoft напрямую писала, получат ли игроки дополнительные деньги, но теперь компания будто воды в рот набрала. В комплект с Year 5 pass также не попадет боевой пропуск Rainbow Six Siege, но разработчики обещают 30% скидки на его покупку. Владельцы абонемента также получат 30% к "боевым очкам". В остальном игроки получат те же 10% скидки в магазине Rainbow Six Siege, 5% к повышению славы и VIP-подписку на год.

Дата запуска нового сезона пока остается в тайне. Если Ubisoft не нарушит собственную традицию, то поклонники игры узнают подробности обновления во время кибертурнира Six Invitational 2020, который будет проходить с 14 по 16 февраля.

Как сообщало издание "Комментарии", Ubisoft представит игру Might and Magic: Chess Royale.





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