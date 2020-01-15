Разработчики показали основных персонажей игры Resident Evil 3 Remake

Японская компания Capcom показала новий трейлер игры Resident Evil 3 Remake. Это дало возможность узнать больше о новом антагонисте игры. Также появилось больше информации о персонажах.

Как и в Resident Evil 2, могущественный монстр Немезис будет преследовать героев на пути к финалу. Он стал значительно опаснее и поумнел. Теперь Немезис способен не только уничтожить героя в ближнем бою, но также использовать длинные щупальца и огнемет. По этой причине Resident Evil 3 Remake будет сложнее второй части.

Помимо нового Немезиса разработчики показали "Охотника". Это существо создано из ДНК человека и рептилии, что сделало его "невероятно мощным и быстрым противником".





Capcom также рассказала о персонажах, которых встретят игроки в Resident Evil 3. Напомним, что главными героями станут Джилл Валентайн и Карлос Оливера.

Брэд Викерс — один из немногих, кто уцелел в особняке оригинальной Resident Evil и участник расследования дела Umbrella Corp. Викерс последний выживший боец S.T.A.R.S. в Раккун-Сити. Именно поэтому ему Немезис уделяет особое внимание.

Михаил Виктор — командир U.B.C.S. и лидер с многолетним военным опытом. Михаила ранили в ходе миссии по эвакуации уцелевших жителей города Раккун. Несмотря на тяжелую ситуацию, он прилагает все усилия, чтобы помочь гражданским лицам и своим людям.

Николай Гиновеф — руководитель команды U.B.C.S.. Жизнерадостный, хладнокровный и расчетливый. Он готов пойти на любые жертвы ради миссии и собственной выгоды. Николай прозвал Джилл "кровоточащим сердцем", которое убьет себя.

Тайрелл Патрик — участник U.B.C.S. и опытный боец. Он разбирается во взломе и отключении устройств безопасности.

Мерфи Искатель — член U.B.C.S. и отставной боец корпуса морской пехоты США. Чрезвычайно умелый снайпер. Имеет ранение после миссии в Раккун-сити.

Дарио Россо — гражданский, испытывающий шок от потери своей семьи. С ним Джилл встречается на складе в верхней части города Раккун-Сити.

Игра Resident Evil 3 Remake выйдет уже 3 апреля 2020 года на PlayStation 4, Xbox One и PC. В комплекте с игрой также идет мультиплеерное ответвление Project Resistance.

Как сообщало издание "Комментарии", в игре Rainbow Six Siege уменьшится количество юнитов и бонусов.

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