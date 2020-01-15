Северная Африка или Ближний Восток: PUBG получит новую локацию

Разработчики игры PlayerUnknown’s Battlegrounds показали новую карту, которая появится в шестом сезоне.

Пятая карта получила название Каракин (Karakin). Если верить ролику, то это пустынный регион где-то в Северной Африки или Ближнего Востока. Хотябы одна деревня там точно будет. По сообщениям неофициальных источников, карта будет предназначаться для сражений команд из двух человек. "Черная зона" будет уничтожать здания, попадающие в нее.

Источники также утверждают, что в шестом сезоне Каракин прийдет на смену Викенди (Vikendi), которую вероятнее всего удалят из ротации. На даный момент утечка не имеет никакого подтверждения. Впрочем, опровержения также нет. Датамайнер сообщает, что локация не появится сразу после обновления и будет доступна в пользовательских матчах.

Разработчики не сообщили, когда Каракин будет доступна в публичных серверах. Представитель студии написал на Reddit, что на этой неделе игроки обзаведутся только Мотопланерами. Скорее всего, Каракин уже скоро запустят на тестовых серверах.

Как сообщало издание "Комментарии", разработчики показали основных персонажей игры Resident Evil 3 Remake.

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