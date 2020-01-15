Американская компания Bethesda показала трейлер новой игры

Американская компания Bethesda представила новый трейлер DOOM Eternal. Она продемонстрировала большое количество сражений, используя при этом тяжелую музыку.

Согласно сюжету игры, армии Ада вторглись на Землю. Главный герой возьмет на себя функцию Палача Рока, который должен будет уничтожить демонов и спасти людей. Отличительной чертой новой игры являются более открытые уровни. Кроме того, для спасения человечества, герой сможет также использовать демоническое оружие.





Выйдет DOOM Eternal 20 марта 2020 года на PlayStation 4, Xbox One и PC. Разработчики также намереваются выпустить версию для Nintendo Switch, но пользователям этой консоли придется еще немного подождать. Следует также отметить, что 20 марта выйдет переиздание DOOM 64 на всех названных платформах одновременно.

Bethesda уже открыла предзаказ. Кроме того, за предварительную покупку бесплатно подарят копию DOOM 64 и набор Rip and Tear: облик ревенанта-дудеца; мастер-уровень "База сектантов"; классический вид дробовика.

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