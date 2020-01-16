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Как выглядит новая локация в шестом сезоне PUBG

Разработчики рассказали подробности о новой карте в игре PUBG

сегодня, 12:07
Автор:

• Зинченко Павел

Разработчики официально представили шестой сезон игры PUBG. Как и ожидалось, геймеры смогут играть на новой карте, которая называется Каракин.

В PUBG добавят пустынную карту Каракин. Она представляет собой остров около берегов Северной Африки размеров два на два километра. Локация имеет много открытых пространств и скалистой местности. Игроков ожидают перестрелки с дальней дистанции высоко в горах, уличные бои и столкновения в подземельях.

Как сообщалось ранее, Каракин заменит заснеженную локацию Викенди. Главная особенность Каракин заключается в постоянных изменениях окружения. На карте будет появляться "Черная зона", которая будет отмечаться фиолетовым кругом на мини-карте. В ее пределах будет проводиться артобстрел, которій приведет к полному или частичному уничтожению зданий. Иногда они могут остаться и невредимыми.

Еще одна особенность карты — возможность частично уничтожать объекты. С приходом обновления 6.1 в PUBG можно будет использовать бомбу-липучку, которая способна уничтожать стены. Благодаря этому геймеры смогут расширить линию обзора или найти потайные лазейки. Также пули смогут простреливать хлипкие стены.

Как сообщало издание "Комментарии", The Division 2 получит новую локацию и засекреченные миссии.



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Источник: https://gagadget.com/games/59158-shestoj-sezon-vpubg-novaya-karta-karakin-srazrushaemyimi-zdaniyami-bombyi-lipuchki-ichernaya-zona/
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