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Игра Rainbow Six Siege получит временное событие

Временное мероприятие Rainbow Six Siege будет доступно с 15 января по 16 февраля

сегодня, 14:34
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Ubisoft представила временное мероприятие с новым режимом для игры Rainbow Six Siege.

В рамках мероприятия в игре появится карта "Стадион". Она будет доступна с 15 января по 16 февраля и лишь в периоды с четверга по воскресенье. Изюминкой локации будут преграды из прозрачных пуленепробиваемых материалов. Это создаст дополнительный накал страстей, когда геймеры будут видеть своих противников, но не смогут причинить им никакого вреда.

Соревнования на "Стадионе" будут проходить по правилам режима "Заряд" с системой "Выбор/запрет". Также бойцы получат доступ к оперативникам в "Осаде", а Blitz, Caveira, Hibana, Mozzie, Sledge и Thermite получат посвященное "Road to S.I." снаряжение.

На время события в игре появится боевой пропуск "Road to S.I. 2020" в двух вариантах - бесплатном и премиум. Игроки смогут заполучить 48 трофеев, пока будут проходить все 35 уровней игры. Премиум-пропуск можно получить за 1200 кредитов, премиум-набор (премиум-пропуск и первые 12 уровней) — за 2400 кредитов R6. Для быстрого разблокирования очередного уровня понадобится 180 кредитов R6.

Как сообщало издание "Комментарии", разработчики показали основных персонажей игры Resident Evil 3 Remake.



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Источник: https://gagadget.com/games/59183-ubisoft-dobavila-vrainbow-six-siege-vremennuyu-kartu-stadion-sboevyim-propuskom-kstartu-six-invitational/
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