Популярная игра от Sony станет доступна на PC

В конце 2019 года в сети появилась информация о выходе игры Horizon Zero Dawn на PC. Вначале этим слухам не сильно поверили. Теперь же релиз эксклюзива за пределами PlayStation 4 подтвердило издание Kotaku.

Журналист Джейсон Шрейер, который известен своими правдивыми инсайдами, сообщил, что компания Sony намеревается выпустить Horizon Zero Dawn для PC. Эту информацию ему сообщили три человека, которые пожелали сохранить анонимнсть, поскольку они не имели права раскрывать такие подробности.

Дату релиза Шрейер не назвал, но просочившиеся ранее слухи говорят, что событие произойдет в феврале. Журналист Kotaku также сообщает об одновременном выходе игры в магазинах Steam и Epic Games Store. Если слухи подтвердятся, то Horizon Zero Dawn станет первой крупной игрой Sony, которая вышла за пределы консоли PlayStation. Такие проекты, как Death Stranding и Quantic Dream не берутся во внимание, поскольку японский разработчик видеоигр выступил только в роли издателя.

Horizon Zero Dawn может стать той игрой, которая убедит пользователей ПК приобрести игровую приставку PlayStation 5. Sony уже заявила о создании эксклюзивов для приставки девятого поколения. Продолжение Horizon Zero Dawn может стать частью этого проекта.

Как сообщало издание "Комментарии", игра Rainbow Six Siege получит временное событие.

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