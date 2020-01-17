Мультиплеер Cyberpunk 2077 станет отдельной игрой

Студия CD Projekt еще в 2019 году сообщила, что работает над мультиплеерным режимом для игры Cyberpunk 2077. Теперь же стало известно, что выйдет он не скоро.

Член совета директоров и старший вице-президент по развитию бизнеса Михал Новаковский сообщил во время онлайн-конференции с инвесторами, что проект вряд ли появится раньше 2022 года.

Вице-президент также сообщил, что мультиплеер является тем самым ААА-проектом, который студия разрабатывает параллельно с Cyberpunk 2077. Все это говорит о том, что появится не просто дополнительный режим игры, а отдельный проект.



Что касается переноса релиза Cyberpunk 2077, то CD Projekt давно собиралась взять дополнительное время. Разработчики решили, что им необходимо еще более полугода, чтобы довести проект до релизного состояния. Новаковский заявил, что игра практически готова, а также играбельна. Команда не собирается менять главные механики, но в проекте остались вещи, "о которых нужно позаботиться". Напомним, ранее CD Projekt объявила, что релиз Cyberpunk 2077 переносится на 17 сентября 2020 года.

Как сообщало издание "Комментарии", CD Projekt продолжит работу над серией игр "Ведьмак".

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