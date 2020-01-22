В Steam устроили очередную бесплатную раздачу игр

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Вряд ли геймеры, которые не играли в игры из серии Half-Life восприняли с энтузиазмом выход Half-Life: Alyx. В связи с этим компания Valve решила увеличить количество своей аудитории и устроила бесплатную раздачу игр о похождениях Гордона Фримана.
В список бесплатной раздачи попали все основные проекты серии Half-Life, начиная от первой части и заканчивая вторым эпизодом сиквела. Геймеры, которые уже успели установить Steam, могут скачать игры прямиком из новостной публикации Valve. Остальным же придется сначала скачать клиент магазина.
Всего в раздачу попало четыре игры: Half-Life; Half-Life 2; Half-Life 2: Episode One; Half-Life 2: Episode Two.
Компания напомнила, что события игры Half-Life: Alyx разворачиваются в период до Half-Life 2 и ее эпизодов. Тем не менее, персонажи и вселенная останутся все те же. Главным героем станет девушка Аликс, которая вступила в ряды движения сопротивления Сити 17 и борется против Альянса. Half-Life: Alyx сделана для VR, но, по словам журналистов, чувствуется проект как полноценная ААА-игра, а не технодемка.
Как сообщало издание "Комментарии", Valve представила первый геймплей игры Half-Life: Alyx.
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