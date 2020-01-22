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В Steam устроили очередную бесплатную раздачу игр

В бесплатную раздачу от компании Valve попало четыре игры из серии Half-Life: Alyx

22 января 2020, 17:33
Автор:

• Зинченко Павел

Вряд ли геймеры, которые не играли в игры из серии Half-Life восприняли с энтузиазмом выход Half-Life: Alyx. В связи с этим компания Valve решила увеличить количество своей аудитории и устроила бесплатную раздачу игр о похождениях Гордона Фримана.

В список бесплатной раздачи попали все основные проекты серии Half-Life, начиная от первой части и заканчивая вторым эпизодом сиквела. Геймеры, которые уже успели установить Steam, могут скачать игры прямиком из новостной публикации Valve. Остальным же придется сначала скачать клиент магазина.

Всего в раздачу попало четыре игры: Half-Life; Half-Life 2; Half-Life 2: Episode One; Half-Life 2: Episode Two.


Компания напомнила, что события игры Half-Life: Alyx разворачиваются в период до Half-Life 2 и ее эпизодов. Тем не менее, персонажи и вселенная останутся все те же. Главным героем станет девушка Аликс, которая вступила в ряды движения сопротивления Сити 17 и борется против Альянса. Half-Life: Alyx сделана для VR, но, по словам журналистов, чувствуется проект как полноценная ААА-игра, а не технодемка.

Как сообщало издание "Комментарии", Valve представила первый геймплей игры Half-Life: Alyx.




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Источник: https://gagadget.com/59428-zapozdalyij-podarok-valve-vsteam-besplatno-razdayut-vse-igryi-serii-half-life/
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