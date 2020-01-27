Компания Blizzard рассказала о системных требованиях к новой игре

В преддверии релиза WarCraft 3: Reforged компания Blizzard объявила о системных требованиях игры для персональных компьютеров.

Чтобы загрузить обновленный WarCraft 3 на "минималках", геймерам понадобится Core i3-530, GeForce GTS 450 и 4 ГБ оперативной памяти. В свою очередь пользователям с комплектующими AMD понадобится процессор Athlon Phenom II X4 910 и видеокарта Radeon HD 5750. На минимальных настройках игра также запустится на 64-битных Windows 7, 8 и 10. На жестком диске игра займет 30 ГБ.

Минимальные системные требования:

Операционная система: Windows 7, 8, или 10 (64-бита);

Процессор: Intel Core i3-530 или AMD Athlon Phenom II X4 910, или лучше;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTS 450 или AMD Radeon HD 5750, или лучше;

Оперативная память: 4 ГБ;

Свободное место: 30 ГБ.

Рекомендуемые системные требования:

Операционная система: Windows 10 (64-бита);

Процессор: Intel Core i5-6400 или AMD Ryzen 7 1700X, или лучше;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon R9 280X, или лучше;

Оперативная память: 8 ГБ;

Свободное место: 30 ГБ.

WarCraft 3: Reforged будет запущена уже 29 января в первом часу по киевскому времени. В обновленную версию попадут оригинальная WarCraft 3: Reign of Chaos и дополнение The Frozen Throne. Также геймеров ждет семь одиночных кампаний на 60 миссий, обновленная графика со звуком, а также улучшенные мультиплеерные функции.

Как сообщало издание "Комментарии", компания Bethesda показала трейлер новой игры.

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