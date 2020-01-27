Коронавирус "онлайн": геймеры «залипли» в игре о всемирной пандемии

Видеоигра о разрушающей мир пандемии, которая убивает половину человечества, поднялась на вершину популярности в Apple App Store в Китае. Напомним, три города в стране были заблокированы, чтобы остановить распространение коронавируса.

Plague Inc, впервые выпущенная в 2012 году, является стратегической игрой, в которой игроки играют роль пандемии. Они должны развивать свой патоген, уравновешивая инфекционность, летальность и видимость. Геймеры должны заразить и убить как можно больше людей, прежде чем человечество придумает и применит лекарство. По данным аналитической компании AppAnnie, сейчас это самая скачиваемая платная игра для iOS в Китае и шестое по популярности платное приложение в целом. Игра также поднялась на вершину хит-парадов в других странах, включая Великобританию и США.

По словам разработчиков Ndemic Creations, это не первый случай, когда события в реальном мире привели к росту продаж игры. "Plague Inc существует уже восемь лет, и всякий раз, когда происходит вспышка заболевания, мы видим рост количества игроков, поскольку люди стремятся узнать больше о распространении болезней и понять сложности вирусных вспышек", - рассказал представитель компании.

В преддверии всеобщих выборов в Великобритании компания Plague Inc в партнерстве с британской благотворительной организацией Full Fact разработала игру, в которой геймеры играли роль злых актеров, проводящих кампанию дезинформации, пытаясь распространять поддельные новости быстрее, чем проверяющие факты службы могут противостоять их действиям. Исполнительный директор благотворительной организации Уилл Мой сказал: "Эта игра охватит миллионы людей, помогая им понять реальную угрозу, которую ложная информация представляет для их голосования".

Как сообщало издание "Комментарии",компания Bethesda показала трейлер новой игры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!