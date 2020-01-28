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Студия Echtra Games в срочном порядке переделывает новую игру

Создатели игры Torchlight Frontiers решили радикально изменить проект вплоть до названия

сегодня, 12:53
Автор:

• Зинченко Павел

В ноябре 2019 года создатели игры Torchlight Frontiers взяли дополнительное время на разработку. Геймеров в причины этого никто не посвятил, но случился перенос после анонса игры Diablo 4. Поползли слухи, что игры оказались слишком похожи и разработчикам пришлось срочно внести новые изменения.
Прежде всего, игра сменила название. Теперь Torchlight Frontiers появится на витринах под именем Torchlight 3, став полноценным продолжением Torchlight 1 и 2. Сначала создатели делали упор на онлайн составляющую. Ранее они обещали геймерам бесплатную сессионную ММО. Теперь же игроков ждет платное одиночное приключение.
Еще на стадии становления персонажа игрок сможет решить, как он больше хочет играть - оффлайн или онлайн. В первом случае это будет одиночное приключение, в которое можно окунуться без подключения к интернету. При этом мультиплеерные активности будут закрыты. Выбрав онлайн-режим, геймер сможет видеть других приключенцев и сражаться с ними бок о бок. Тем не менее, в игре останутся приватные зоны. Разработчики также отказались от идеи "горизонтальной прокачки" и убрали из Torchlight 3 магазин с товарами за деньги.
Точной даты релиза игры нет, но разработчики обещают представить ее в 2020 году. Первоначально проект появится на PC в Steam, а потом доберется до консолей. Создатели намереваются расширять проект постоянными обновлениями.

Как сообщало издание "Комментарии", геймеры "залипли" в игре о всемирной пандемии.


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Источник: https://gagadget.com/games/59692-torchlight-frontiers-prevratilas-vtorchlight-3-syuzhetnoe-priklyuchenie-bez-upora-naonlajn-idonata/
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