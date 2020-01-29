Сразиться с терминаторами: в игре Ghost Recon Breakpoint стартовало новое событие

Компания Ubisoft начала сотрудничество с Studiocanal, запустив в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint событие по мотивам знаменитого фильма "Терминатор" 1984 года.

Геймеры не встретят оцифрованную версию Шварцнегера, но смогут дать отпор терминаторам и спасти будущее человечества. В рамках этого обновления Ubisoft подготовила две миссии: спасение Рейс Алдвин, которая прибыла из будущего, и уничтожение Терминатора. Новые миссии появятся в игре 29 января и 1 февраля соответственно. Они будут доступны и когда событие завершится. Кроме того, каждый сможет померяться силами с могущественными киборгами модели Т-800 в ежедневных боях и заданиях на перехват.

Геймеры, которые выполнят миссии события с 29 января по 6 февраля, получат эксклюзивные призы в стиле "Терминатора". В качестве награды стоит рассчитывать на костюм из фильма, уникальное оружие и транспортное средство. Компания Ubisoft также обещает выпустить ряд обновлений, которые должны улучшить различные аспекты Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. В течение следующих месяцев игра получит дополнительные апдейты в соответствии со стратегией.

Как сообщало издание "Комментарии", студия Echtra Games в срочном порядке переделывает новую игру.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!