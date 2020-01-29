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Игра Warcraft 3: Reforged с треском провалилась

Игра Warcraft 3: Reforged подверглась жесткой критике со стороны геймеров

сегодня, 14:16
Автор:

• Зинченко Павел

Игра Warcraft 3: Reforged начала работать на персональных компьютерах. Неожиданно она столкнулась с резкой критикой со сторны геймеров, в особенности на Metacritic и Reddit. Например, на Metacritic пользователи поставили Warcraft 3: Reforged всего 2.4 балла. Из 78 обзоров 65 — негативные и только 1 "смешанный". 

Первые претензии к переделанной Warcraft 3 появились из-за демо-версии, которую Blizzard демонстрировала на BlizzCon 2018. Геймеры сравнили ее с релизной версией и оказалось, что разработчики не внесли обещаных обновлений. В "демке" были хорошо поставленные кат-сцены с крупными планами. До релиза же они не дожили. Компания Blizzard до выхода заявляла, что большинство роликов останутся на уровне оригинала, за исключением вступительного видео и сражения Иллидана с Артасом. Графику упростили за счет уменьшения количества деталей и убрав обновленный интерфейс.

Также присутствуют серьезные технические проблемы. Например, во время загрузки сюжетной миссии игра может неожиданно засчитать поражение еще до того, как игрок начнет действовать. В мультиплеере и вовсе отсутствует возможность подключиться к другим игрокам. Также игра часто вылетает.

Кроме того, геймеры указали на исчезновение из игры важных функций: наличие кланов, автоматические турниры, профили, 3D-фоны в кампании и портреты в Battle.net, команды через слэш в чате Battle.net, секция новостей, пользовательские кампании.

Геймеры обратили внимание, что для совместимости классической Warcraft 3 и Reforged разработчики из Blizzard перенесли оригинал на базу переиздания. Так что указанные особенности, выброшенные из Reforged, исчезли и в классической версии в Battle.net.

Как сообщало издание "Комментарии", в игре Ghost Recon Breakpoint стартовало новое событие.


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Источник: https://gagadget.com/games/59790-pervyie-otsenki-warcraft-3-reforged-obman-goryi-nulej-irazocharovannyie-fanatyi/
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