Новая локация и экипировка: что ожидает геймеров в обновленной The Division 2

Компания Ubisoft представила новый трейлер игры The Division 2. В трейлере продемонстрировано все, что ожидает геймеров в третьем крупном обновлении игры.

В третье крупное обновление разработчики добавили бруклинский полуостров Кони-Айленд. Именно там преступная группировка "Черные бивни" удерживает профессора. Ученый может поделиться информацией о лекарстве, которое способно излечить США от заразы, которая опустошает страну еще в первой части. Как и следует ожидать, задача игроковосвободить заложника.

Третий эпизод выйдет в следующем месяце, а вместе с ним в игру вернутся и "Чистильщики" — бешенные фанатики, которые верят, что смогут очистить Нью-Йорк при помощи огня. При этом Ubisoft решила дать игрокам шанс сражаться с фанатиками и другими врагами на равных – главные герои смогут также использовать огнемет.





Обновление "Кони-Айленд: Охота" выйдет в феврале 2020 года, но точная дата еще не известна. Все же Ubisoft напомнила, что геймеры, которые владеют сезонным абонементом, получат новый контент на семь дней раньше других игроков.

Как сообщало издание "Комментарии", Warcraft 3: Reforged с треском провалилась.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!