Sony раздает бесплатно три игры владельцам PlayStation 4

В конце января Sony объявила список бесплатных игр, которые получат владельцы PlayStation 4 по подписке PS Plus. Итак, в последний месяц зимы игрокам будет доступен BioShock: The Collection, The Sims 4 и Firewall Zero Hour. Все эти игры можно будет скачать с 5 февраля.



Сообщается, что BioShock: The Collection - это набор, включающий три части известной серии, вместе с дополнениями, включая поддержку 60 кадров в секунду и Full HD. В него входят:



BioShock Remastered;



BioShock 2 Remastered;



BioShock 2: Minerva's Den Remastered;



BioShock Infinite;



BioShock Infinite - Season Pass;



Bioshock Infinite: Columbia's Finest.



Все части представляют собой шутер от первого лица в жанре Immersive sim с с глубоким сюжетом и необычным миром-антиутопией. В первых двух частях игроку предстоит исследовать страшный подводный город Rapture, а в последний нужно взлететь в облака и посетить летающий город Колумбия. На Metacritic Bioshock: The Collection (PS4-версия) получила 84 балла после 39 рецензий критиков.



The Sims 4 выступающий в жанре симулятора жизни, где игрокам предстоит управлять жизнью виртуальных людей: создавать свой дом, заводить семью, ходить на работу, учебу, посещать друзей и вечеринки, развлекаться и прочее.



