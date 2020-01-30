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Sony раздает бесплатно три игры владельцам PlayStation 4

Игры будут доступны для бесплатного скачивания с 5 февраля

сегодня, 11:50
Автор:

• Олеся Солдатенко

В конце января Sony объявила список бесплатных игр, которые получат владельцы PlayStation 4 по подписке PS Plus. Итак, в последний месяц зимы игрокам будет доступен BioShock: The Collection, The Sims 4 и Firewall Zero Hour.  Все эти игры можно будет скачать с 5 февраля.

Сообщается, что BioShock: The Collection - это набор, включающий три части известной серии, вместе с дополнениями, включая поддержку 60 кадров в секунду и Full HD.  В него входят:

BioShock Remastered;

BioShock 2 Remastered;

BioShock 2: Minerva's Den Remastered;

BioShock Infinite;

BioShock Infinite - Season Pass;

Bioshock Infinite: Columbia's Finest.

Все части представляют собой шутер от первого лица в жанре Immersive sim с с глубоким сюжетом и необычным миром-антиутопией. В первых двух частях игроку предстоит исследовать страшный подводный город Rapture, а в последний нужно взлететь в облака и посетить летающий город Колумбия.  На Metacritic Bioshock: The Collection (PS4-версия) получила 84 балла после 39 рецензий критиков.

The Sims 4 выступающий в жанре симулятора жизни, где игрокам предстоит управлять жизнью виртуальных людей: создавать свой дом, заводить семью, ходить на работу, учебу, посещать друзей и вечеринки, развлекаться и прочее.

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Источник: https://store.playstation.com/en-us/grid/STORE-MSF77008-PSPLUSMEMBER/1?smcid=yt%3Apsplus-gamelineup-022014
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