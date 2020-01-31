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Electronic Arts рассказала, сколько запустит игр в этом году

Electronic Arts намеревается выпустить в 2020 году не менее четырнадцати игр

сегодня, 18:27
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Electronic Arts рассказала о своих планах на финансовый 2021 год во время встречи с инвесторами. Напомним, что финансовый 2021 год начинается в апреле 2020 года и закончится в марте 2021 года.

К этому моменту компания намеревается выпустить четырнадцать новых игр. Четыре проекта касаются спортивных франшиз компании, а остальные основаны на интеллектуальной собственности EA. Представители компании подтвердили, что выпустят новые спортивные симуляторы FIFA и Madden, поэтому остается пространство для NBA Live и NHL.

Что касается неспортивных проектов, то до апреля 2020 года компания должна выпустить четыре проекта от внутренних студий, которые пока не поддаются гласности. В список ближайших релизов могут попасть переиздания, включая Command & Conquer, но сдесь делать выводы еще рано. Также Electronic Arts планирует запустить два новых мобильных проекта. Остальные четыре проекта принадлежат сторонним разработчикам. Также все идет к тому, что компания начнет издавать инди-игры под маркой EA Originals.

На новую Battlefield рассчитывать не приходится, так как еще в октябре EA заявила, что выпустит продолжение до 2022 финансового года. Тогда же мир увидят новые Dragon Age и Star Wars.

Как сообщало издание "Комментарии", Electronic Arts оскандалилась из-за монетизации игры Battlefront 2.


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Источник: https://gagadget.com/games/59933-electronic-arts-vyipustit-14-igr-do2021-goda-irasshirit-vselennuyu-zvezdnyih-vojn-iz-za-uspeha-jedi-fallen-order/
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