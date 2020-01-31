Electronic Arts рассказала, сколько запустит игр в этом году

Компания Electronic Arts рассказала о своих планах на финансовый 2021 год во время встречи с инвесторами. Напомним, что финансовый 2021 год начинается в апреле 2020 года и закончится в марте 2021 года.

К этому моменту компания намеревается выпустить четырнадцать новых игр. Четыре проекта касаются спортивных франшиз компании, а остальные основаны на интеллектуальной собственности EA. Представители компании подтвердили, что выпустят новые спортивные симуляторы FIFA и Madden, поэтому остается пространство для NBA Live и NHL.

Что касается неспортивных проектов, то до апреля 2020 года компания должна выпустить четыре проекта от внутренних студий, которые пока не поддаются гласности. В список ближайших релизов могут попасть переиздания, включая Command & Conquer, но сдесь делать выводы еще рано. Также Electronic Arts планирует запустить два новых мобильных проекта. Остальные четыре проекта принадлежат сторонним разработчикам. Также все идет к тому, что компания начнет издавать инди-игры под маркой EA Originals.

На новую Battlefield рассчитывать не приходится, так как еще в октябре EA заявила, что выпустит продолжение до 2022 финансового года. Тогда же мир увидят новые Dragon Age и Star Wars.

Как сообщало издание "Комментарии", Electronic Arts оскандалилась из-за монетизации игры Battlefront 2.

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