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Новую игровую консоль Microsoft можно только выиграть

Компания Microsoft создала игровую консоль специально к Super Bowl 2020

сегодня, 11:44
Автор:

• Зинченко Павел

Новую игровую консоль Microsoft можно только выиграть

В честь финальной игры по американскому футболу Super Bowl между командами Kansas City Chiefs и San Francisco 49ers, которая прошла в ночь с 2-го на третье февраля, компании Xbox, EA Sports и Nike объединились для создания специальной консоли Xbox One ограниченной серии.  Вдохновлённые специальным выпуском кроссовок Nike x Madden NFL 20 Air Max 90, которые были представлены на прошлой неделе, дизайнеры Microsoft разработали полностью белую консоль с красными и синими деталями. На ней также изображены логотипы EA Sports, NFL Shield и Nike.

Главная идея заключается в том, что эту консоль нельзя купить. Ее можно только выиграть. Для этого необходимо только ретвитнуть запись Xbox в Twitter и добавить хэштег #NikeMaddenNFL20XboxSweepstakes в период с 31 января по 8 февраля. После этого пользователь автоматически станет участником розыгрыша и получит возможность выиграть консоль, два контроллера, пару кроссовок и игру Madden NFL 20.

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Super Bowl - название финальной игры по американскому футболу за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) Соединенных Штатов Америки. В ночь со 2-го на третье февраля прошла игра, по результатам которой новым чемпионом Национальной футбольной лиги стала команда Kansas City Chiefs, обыграв своих соперников из San Francisco 49ers со счетом 31:20.

Как сообщало издание "Комментарии", Google представила трогательный видеоролик к грядущему Super Bowl.


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Источник: https://gagadget.com/59949-microsoft-vyipustila-limitirovannuyu-konsol-nike-air-max-90-xbox-no-eyo-mozhno-tolko-vyiigrat/
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