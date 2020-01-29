Google представила трогательный видеоролик к грядущему Super Bowl

Компания Google представила незабываемую рекламу Super Bowl, в которой речь идет за сохранение воспоминаний. В душераздирающем рекламном ролике звучит голос пожилого мужчины, который просит своего интелектуального помощника Google показать ему фотографии с ним и его покойной женой Лореттой. Он также просит устройство вспомнить милые подробности о его возлюбленной.

"Привет, Google, покажи мне фотографии меня и Лоретты", - спрашивает он. После этого появляется изображение пары, а затем еще одно, на котором они значительно моложе. "Помни, она ненавидела мои усы", - смеется мужчина. Помощник Google отвечает на экране: "Хорошо, я запомню это". Затем Google Assistant собирает записи всех заметок этого человека. "Вот что вы мне приказали помнить" - сообщает интелектуальный помощник и демонстрирует все события, которые были с 14 мая 2017 года. То есть, с момента подачи запроса.





В компании отметили, что ролик был вдохновлен дедушкой одного из сотрудников Google, которому 85 лет. Именно его история легла в основу ролика. Один из подписчиков заметил, что клип запечатлел, как технологии и Интернет могут помочь нам почувствовать себя немного менее одинокими: "Все это прекрасно и трогательно, но повергает в ужас от нашей зависимости от Google. Прямо на грани того, что значит извлечь выгоду из нашего чудесного цифрового мира и потерять традиционную социальную поддержку".

Super Bowl - название финальной игры по американскому футболу за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) Соединенных Штатов Америки. В этом году, в рамках 54-го Super Bowl встретятся команды из Сан-Франциско и Канзас-Сити. Поединок между лучшими командами Американской и Национальной конференций состоится в ночь со 2-го на 3-е февраля. Начало встречи назначено на 1:30 по киевскому времени.

Как сообщало издание "Комментарии", Google поможет противостоять зависимости от смартфона.

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