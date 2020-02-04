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Компания Blizzard пошла на серьезные уступки геймерам

Blizzard согласилась вернуть геймерам деньги за некачественную игру и пообещала немедленные обновления

сегодня, 16:08
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Blizzard пошла на серьезные уступки геймерам

Бунт геймеров против разработчиков игры Warcraft 3: Reforged имел успех. Компания Blizzard решила вернуть деньги обозленным игрокам. Пользователь Reddit заметил, что разработчики добавили функцию автоматический возврат средств. Blizzard пока воздерживается от каких-либо заявлений, но на странице поддержки уже имеется отдельная ветка.

Геймер KrOnicLTD, который и узнал первым о нововведении, рассказал, что деньги возвращаются в течение минуты без каких либо проблем. Также он наиграл в Warcraft 3: Reforged 10–15 часов во время бета-теста и пять часов после релиза, но все равно получил возврат средств. В то же время другой пользователь наиграл меньше часа, но при попытке вернуть деньги у него высветилось: "Возврат денег возможен только для игр, купленных за последние 72 часа".


Напомним, что геймеры подняли восстание против игры Warcraft 3: Reforged из-за разрушенных ожиданий. На презентациях Blizzard обещала больше, чем попало в финальный продукт, к тому же сама игра страдает от плохой оптимизации.  Blizzard ответила на критику в официальном письме от команды разработчиков Warcraft 3: Reforged. Компания заявила, что разработчики планируют поддерживать игру, и в конце недели проект получит патч, исправляющий главные ошибки. Обновление затронет эффекты в классическом режиме, портретные анимации, проблемы со звуком, интерфейс и другое.

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Источник: https://gagadget.com/games/60059-blizzard-otvetila-kritikam-warcraft-3-reforged-inachala-vozvraschat-dengi-zaigru/
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