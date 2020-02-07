Французская компания выпустит пять новых ААА-игр

Компания Ubisoft последовала примеру Electronic Arts и рассказала, какие игры планирует выпустить в 2021 финансовом году. До апреля 2021 года французы хотят выпустить пять ААА-проектов. Вероятно, в их числе будет и новый Far Cry.

Во время конференц-звонка представитель Ubisoft рассказал, что три проекта выйдут уже с октября по декабрь 2020 года. В их числе будут Watch Dogs Legion, Gods & Monsters и Rainbow Six Quarantine.

Еще две игры выйдут с января по март 2021 года. Ubisoft не рассказала, над продолжением какой франшизы будет работать, но некоторая информация просочилась от журналиста Джейсона Шрайера. Он разрушил надежды фанатов игры Splinter Cell, заявив, что в следующем году выйдут новые Assassin’s Creed и Far Cry.

Кроме того, Ubisoft подтвердила, что Beyond Good & Evil 2 не появится ранее конца марта 2021 года. Релиза не дождется и пиратская Skull & Bones, которую геймеры заждались еще с 2017 года. По словам Шрайера, еще в 2018 году проект потерял креативного директора, так что когда работа над игрой завершится пока не известно.

Как сообщало издание "Комментарии", Electronic Arts рассказала, сколько запустит игр в этом году.

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