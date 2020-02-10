Искусственный интеллект поможет геймерам проходить игры

Игровые компании придумывают все новые и новые способы завлечь побольше геймеров. Оригинальную разработку представила компания Sony.

Портал PushSquare обратил внимание на новый патент компании. В нем сообщается о голосовом помощнике, который будет помогать геймерам проходить сложные уровни. Программа будет собирать информацию с интернета, включая гайды, смотреть геймплей других игроков, а затем предоставит оптимальное решение для достижения цели.

Если верить схематическим изображениям, игроку стоит сказать что-то вроде "PlayStation, как победить босса?", и система предоставит подсказку. Например, искусственный интеллект сообщает, что 80% игроков победили босса, используя ресурс "икс" и предлагает сразу же обзавестись им. Также интеллектуальный помощник может предложить использовать определенное оружие или экипировку для удачного прохождения.

Пока рано утверждать, что система появится на PlayStation 5. Также следует отметить, что это уже второй патент компании, в котором говорится о помощнике с искусственным интеллектом.

Как сообщало издание "Комментарии", Sony зарегистрировала PlayStation 5 за пределами Японии.





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