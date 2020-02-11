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Геймерам показали трейлер нового сезона Call of Duty: Modern Warfare

В новом сезоне игры Call of Duty: Modern Warfare геймеры получат новые карты, оперативника и систему боевого пропуска

сегодня, 10:30
Автор:

• Зинченко Павел

Геймерам показали трейлер нового сезона Call of Duty: Modern Warfare

YouTube-канал The Gaming Revolution первым показал широкой публике трейлер второго сезона в игры Call of Duty: Modern Warfare.

В новом сезоне Modern Warfare появятся новые карты, в том числе знаменитая Rust из Modern Warfare 2. Также в этом сезоне появится боец Саймон "Гоуст" Райли, которого игроки лишились в MW2. Получить облик бойца можно как бесплатно, так и платно. В первом случае Гоуст станет доступен после приобретения боевого пропуска, а во втором — с помощью старого доброго "гринда".

Во втором сезоне Call of Duty: Modern Warfare появятся следующие карты: Rust (Modern Warfare 2), Atlas Superstore, Bazaar (Огневой контакт), Zhokov (Наземная война).


Также в новом сезоне игры появится новое базовое оружие Grau 5.56 и Striker 45. Будут доступны и 80 наград из боевого пропуска, в том числе облики для бойцов и оружия. Платная версия боевого пропуска с дополнительными наградами обойдется в 1 000 COD Points (248 грн), но выполняя задания игроки смогут заработать 1 3000 COD Points.

Все вышеперечисленное будет доступно с первого дня старта сезона. В дальнейшем компания Activision обещает добавить в игру еще двух оперативников, карту Khandor Hideout, новое оружие, а также дополнительные режимы с вариацией "Перестрелки" и "Наземной войны".

Второй сезон Call of Duty: Modern Warfare стартует уже сегодня.

Как сообщало издание "Комментарии", искусственный интеллект поможет геймерам проходить игры.


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Источник: https://gagadget.com/games/60327-trejler-vtorogo-sezona-call-ofduty-modern-warfare-vozvraschenie-gousta-ilegendarnoj-kartyi-rust-obnovleno/
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