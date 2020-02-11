Новые геймплей и система лута: игру Anthem ожидают радикальные изменения

Студия BioWare наконец-то явилась народу после длительного затишья и сообщила о планах по улучшению игры Anthem, которая подверглась критике со стороны геймеров.

Еще в прошлом году журналист Kotaku Джейсон Шрайер рассказал, что студия работает над обновлениями "Anthem 2.0" или "Anthem Next". После релиза BioWare признала свои ошибки и начала переделывать игру. Речь идет не о косметических улучшениях, а о полной переработке игрового процесса, прогрессии и системы лута. Информацию журналиста подтвердил генеральный директор студии Кейси Хадсон.

Anthem ждет "более существенное переосмысление, чем обновление". В ближайшее время команда сконцентрируется на редизайне основы, включая геймплейный цикл, испытания и прогрессию. В то же время Anthem продолжит развиваться. BioWare обещает выпускать новые события, обновлять магазин, запускать контент прошлых сезонов, вроде "Катаклизма" и тому подобное. Точной даты релиза условной "Anthem 2.0" Хадсон пока держит в секрете.

Как сообщало издание "Комментарии", геймерам показали трейлер нового сезона Call of Duty: Modern Warfare.

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