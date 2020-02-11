Язык

Українська

Русский

Coinspot 11.02.2020

BTC/USD

9 801,50

ETH/USD

222,70

LTC/USD

74,28

НБУ 11.02.2020

USD/UAH

24,58

EUR/UAH

26,83

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT игры Новые геймплей и система лута: игру Anthem ожидают радикальные изменения
НОВОСТИ Все новости

Новые геймплей и система лута: игру Anthem ожидают радикальные изменения

Студия BioWare учла критику геймеров и собирается представить абсоютно новый продукт

сегодня, 14:57
Автор:

• Зинченко Павел

Новые геймплей и система лута: игру Anthem ожидают радикальные изменения

Студия BioWare наконец-то явилась народу после длительного затишья и сообщила о планах по улучшению игры Anthem, которая подверглась критике со стороны геймеров.

Еще в прошлом году журналист Kotaku Джейсон Шрайер рассказал, что студия работает над обновлениями "Anthem 2.0" или "Anthem Next". После релиза BioWare признала свои ошибки и начала переделывать игру. Речь идет не о косметических улучшениях, а о полной переработке игрового процесса, прогрессии и системы лута. Информацию журналиста подтвердил генеральный директор студии Кейси Хадсон.

Anthem ждет "более существенное переосмысление, чем обновление". В ближайшее время команда сконцентрируется на редизайне основы, включая геймплейный цикл, испытания и прогрессию.  В то же время Anthem продолжит развиваться. BioWare обещает выпускать новые события, обновлять магазин, запускать контент прошлых сезонов, вроде "Катаклизма" и тому подобное. Точной даты релиза условной "Anthem 2.0" Хадсон пока держит в секрете.

Как сообщало издание "Комментарии", геймерам показали трейлер нового сезона Call of Duty: Modern Warfare.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gagadget.com/games/60334-bioware-gotovit-anthem-20-pereosmyislenie-igryi-suluchshennyim-gejmpleem-iprogressiej/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...