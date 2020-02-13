В игре PUBG появятся "командные сражения"

Еще в конце прошлого года ходили слухи о появлении "командных сражений" в игре PlayerUnknown’s Battlegrounds. Теперь разработчики официально объявили о внедрении этого нововведения.

Ранее профессиональный игрок в PUBG заметил, что в игре появились "командные сражения". Как оказалось, это был фальш-старт. Разработчики внедрили их случайно и поспешили поскорее убрать от геймерских глаз. Все же Интернет запомнил оплошность и компании PUBG Corp. пришлось сделать официальное заявление.

"Командный бой насмерть" придет в игру вместе с патчем 6.2 и появится в ротации Аркады. Сражения будут проходить от первого лица между командами из восьми бойцов. Игроки будут вступать в бой с набором оружия из комплекта. В случае своей гибели, боец возрождается в течение пяти минут возле ближайших союзников, которые не успели вступить в бой.

Убийства и помощь заполняют шкалу усиления. Если персонаж не получит урон в течение пяти секунд, он начнет восстанавливать здоровье и терять накопленный заряд. Раунд выигрывает та команда, которой удалось первой совершить 50 убийств. Если же такое количество не было набрано за десять минут ни одной из команд, то победителем становится тот, у кого их больше. Для победы в матче нужно выиграть два раунда.

Список полей боя для командных боев насмерть: Эрангель — Stalber, Sosnovka Military Base; Санок- Paradise Resort, Docks; Викенди- Podvosto, Peshkova; Мирамар — Campo Militar.

Как сообщало издание "Комментарии", искусственный интеллект поможет геймерам проходить игры.

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