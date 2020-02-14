Valve назвала дату выхода игры Half-Life: Alyx

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Компания Valve еще в день анонса игры Half-Life: Alyx сообщила, что ее выхода следует ожидать в марте 2020 года. Теперь стала известна точная дата.
На официальной странице компании в Twitter было опубликовано сообщение, что Half-Life: Alyx появится уже 23 марта 2020 года. С этого дня Valve начнет выдавать бонусы за предзаказ покупателям Valve Index. Первым призом станет окружение для Steam VR Home в виде локации из Half-Life: Alyx.
Напомним, что на этот раз геймеры будут играть за Алекс, которая присоединилась к сопротивлению Сity 17. Действия игры происходят между Half-Life и Half-Life 2, и, вероятно, разработчики прольют свет на некоторые вопросы. Что касается геймплея, то игроков ждет шутер от первого лица с акцентом на головоломки.
Также напомним, что Half-Life: Alyx совместима с такими платформами смешанной реальности, как HTC Vive, Oculus Rift, Oculus Rift S, Oculus Quest, Pimax и Windows Mixed Reality. Игра заработает и на Valve Index. Также этой владельцы гарнитуры получат проект бесплатно.
Как сообщало издание "Комментарии", искусственный интеллект поможет геймерам проходить игры.
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