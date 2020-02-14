Epic Games Store порадует подписчиков двумя бесплатными играми

У компания Epic Games стартовала очередная бесплатная раздача игр в "эпическом магазине". На этот раз геймеры могут стать счастливыми владельцами игр Kingdom Come: Deliverance и Aztez.

Kingdom Come: Deliverance - это историческая средневековая ролевая игра с акцентом на реалистичность. Геймерам прейдется побывать в шкуре простолюдина, который лишился семьи в результате набега захватчиков. Желая отомстить, он вступает в местное войско, где его обучают владеть оружием и другим полезными на войне навыкам.

Aztez называют гибридом beat 'em up и пошаговой стратегии. Игроку необходимо строить и развивать свою собственную империю и решать конфликты, принимая непосредственное участие в бою. Из плюсов критики отмечают боевую систему со сложными комбинациями и возможностью призывать на поле битвы богов.

Kingdom Come: Deliverance и Aztez уже стали бесплатными в Epic Games Store и останутся такими до 20 февраля. На следующей недели "Эпики" раздадут Faeria.

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