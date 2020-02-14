Rainbow Six Siege получит новых уникальных оперативников

Французская компания Ubisoft показала новых оперативников, которых геймеры увидят в Rainbow Six Siege. Они появятся в игре с началом пятого года поддержки.

Первый сезон пятого года получил название Operation Void Edge. Яну (Iana) описывают как целенаправленную и предсказуемую. Девушка родилась и выросла в семье инженеров, поработала в BBC и даже успела слетать в космос. Если верить трейлеру, основной навык оперативницы — невидимость.

Прошлое оперативника Орикса (Oryx) остается за кулисами. За него поручился Каид (Kaid), но за последние 15 лет об этом бойце никто и не вспомнил — ни власти, ни местные. Несмотря на свою загадочность, Орикс имеет впечатляющие боевые навыки.

В официальном описании героев сообщается: "Он не туп, она не слаба, просто… они настолько разные — как в быту, так и во взглядах на жизнь. В то же время у них есть одна общая черта: оба любят использовать элемент неожиданности, застигнуть оппонента врасплох и проследить за его реакцией. А с первого взгляда так и не скажешь".

Как сообщало издание "Комментарии", Epic Games Store порадует подписчиков двумя бесплатными играми.

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