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Запущены предзаказы игры Marvel’s Avengers

Игра Marvel’s Avengers получит три цифровых издания — стандартное, специальный комплект для PlayStation 4 и «делюкс»

сегодня, 12:51 62
Автор:

• Зинченко Павел

Запущены предзаказы игры Marvel’s Avengers

Игра Marvel’s Avengers выйдет только в сентябре, но японский разработчик видеоигр Square Enix уже намеревается собрать кассу. Для этого компания запускает предзаказы с особыми изданиями.

"Мстители" получат три цифровых издания — стандартное, специальный комплект для PlayStation 4 и "делюкс". В первый набор попадет сама игра. За покупку эксклюзивной версии игроки получат 1 000 кредитов, а также именную табличку Мисс Марвел и 72-часовой ранний доступ к игре. В издание "Делюкс"  попали по шесть обсидиановых костюмов для героев и эмблем, а также 72-часовой ранний доступ. Оба комплекта уже лежат на виртуальных полках Steam и PlayStation Store.

Square Enix также подготовила "Величайшее издание Земли", которое имеет: чертеж брони Железного человека; стилбук; пряжка Чёрной Вдовы; брелок "Мьёльнир Тора"; 30-сантиметровая статуэтка Капитана Америки от компании Gentle Giant; фигурка Халка с качающейся головой; значок Почетного Мстителя Камалы Хан; снимок со Мстителями; ранний доступ к игре за 72 часа до её выхода; контент Deluxe-издания Marvel’s Avengers.


В награду за раннюю покупку геймеров допустят до бета-тестирования игры, подарят эксклюзивную именную эмблему и набор костюмов "Классика Marvel". Ожидается, что игра Marvel’s Avengers выйдет уже 4 сентября на PlayStation 4, Xbox One, PC и Stadia.

Как сообщало издание "Комментарии", Epic Games Store порадует подписчиков бесплатными играми.


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Источник: https://gagadget.com/games/60514-marvelsavengers-vyishla-vsteam-ipsstore-zapusk-predzakazov-ivelichajshego-izdaniya-zemli/
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