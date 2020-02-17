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В Сети появился геймплей игры, которая так и не вышла

Компания Blizzard не успела удалить из Сети геймплей игры StarCraft: Ghost, разработка которой была прекращена

сегодня, 16:54 157
Автор:

• Зинченко Павел

В Сети появился геймплей игры, которая так и не вышла

Пока игра StarCraft пребывала на вершине популярности, компания Blizzard решили на волне успеха выпустить StarCraft: Ghost c героиней Нова в главной роли. Но что-то пошло не так и проект был закрыт. Тем не менее, в Сети появился геймплей ранней сборки игры.

В плане геймплея StarCraft: Ghost — это шутер от третьего лица. Проект разрабатывали в период с 2002 по 2006 годы совместно с Nihilistic Software, и это должен был быть первый шутер компании. Проект создавался в первую очередь для GameCube, Xbox и PlayStation 2, но после череды переносов его решили закрыть.

Blizzard выпускала различные материалы об игре, но теперь в Интернете появился новый ролик с игровым процессом сборки для разработчиков, который был запущен на модифицированном Xbox 360.

Новый ролик отличается тем, что геймерам продемонстрировали живой геймплей, к тому же в разрешении 720р. Blizzard всегда пытается удалять загруженные видео с YouTube, но пользователю Delso Bezerra удалось опередить компанию.


Как сообщало издание "Комментарии", запущены предзаказы игры Marvel’s Avengers.


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Источник: https://gagadget.com/games/60565-utek-gejmplej-starcraft-ghost-otmenennogo-shutera-blizzard-dlya-ps2-ixbox/
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