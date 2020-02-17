В Сети появился геймплей игры, которая так и не вышла

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Пока игра StarCraft пребывала на вершине популярности, компания Blizzard решили на волне успеха выпустить StarCraft: Ghost c героиней Нова в главной роли. Но что-то пошло не так и проект был закрыт. Тем не менее, в Сети появился геймплей ранней сборки игры.
В плане геймплея StarCraft: Ghost — это шутер от третьего лица. Проект разрабатывали в период с 2002 по 2006 годы совместно с Nihilistic Software, и это должен был быть первый шутер компании. Проект создавался в первую очередь для GameCube, Xbox и PlayStation 2, но после череды переносов его решили закрыть.
Blizzard выпускала различные материалы об игре, но теперь в Интернете появился новый ролик с игровым процессом сборки для разработчиков, который был запущен на модифицированном Xbox 360.
Новый ролик отличается тем, что геймерам продемонстрировали живой геймплей, к тому же в разрешении 720р. Blizzard всегда пытается удалять загруженные видео с YouTube, но пользователю Delso Bezerra удалось опередить компанию.
Как сообщало издание "Комментарии", запущены предзаказы игры Marvel’s Avengers.
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