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В Китае создали игру о борьбе с коронавирусом

В новой игре геймеры будут бороться с коронавирусом так же, как разрубали дыни в игре Fruit Ninja

сегодня, 17:10 152
Автор:

• Зинченко Павел

В Китае создали игру о борьбе с коронавирусом

В то время как вспышка коронавируса продолжает распространяться по всему Китаю, департамент местного правительства района Хайдянь объединился с правительственной газетой и студией казуальных игр, чтобы создать игру, в которой игроки сражаются с вирусами с помощью дезинфицирующих средств и масок N95.
Игра, запущенная 17 февраля, была инициирована отделом рекламы окружного комитета Хайдянь в Пекине и People's Daily, официальной газетой Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Студия казуальных игр Ohayoo, дочерняя компания владельца TikTok ByteDance, помогла разработать игру, китайское название которой переводится как "Битва патогенов".
В этой игре геймеры предотвращают попадание различных персонажей, в том числе нового коронавируса, респираторных заболеваний Сарса и Мерса, на персонажа женского пола, разрезая их в формате, популярном в легендарной игре Fruit Ninja по измельчению дыни. Вдохновленные поведением вирусов в реальной жизни, злодеи в игре могут видоизменяться и размножаться, что затрудняет их уничтожение. В конце каждого раунда на экране появляется подсказка.
По последним данным, количество людей, которые выздоровели после инфицирования китайским коронавирусом, составляет 14514 человек. Также известно о 2011 летальных случаях, большинство из которых имели место на материковом Китае. Общее количество инфицированных увеличилось до 75 199 человек.

Как сообщало издание "Комментарии", роботы смогут дать отпор коронавирусу.


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Источник: https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2020/02/19/chinese-government-backs-fruit-ninja-style-game-about-killing-viruses-amid-coronavirus-outbreak
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