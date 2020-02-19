Язык

Українська

Русский

Coinspot 19.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 19.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT роботы Роботы смогут дать отпор коронавирусу
НОВОСТИ Все новости

Роботы смогут дать отпор коронавирусу

Китайские ученые создали роботов для диагностики и дезинфекции от коронавируса

сегодня, 11:43 171
Автор:

• Зинченко Павел

Роботы смогут дать отпор коронавирусу

Китайский университет представил робота для обнаружения аномально высокой температуры тела в толпе. Новая разработка уже запущена в производство.

Мэй Сюэсун, профессор Сианьского университета Цзяотун в провинции Шэньси на западе Китая, объяснил, что ручное измерение температуры может совершать только один человек за раз, в то время как робот, контролирующий температуру тела, разработанный его командой, может получать тепловые изображения температуры тела в толпе, отслеживать и распознавать людей с высокими температурами.

Мэй рассказал, что после появления нового коронавируса команда приложила усилия, чтобы объединить технологию робота с тепловизорами и скринингом.  Также команда создала еще одного робота, который может проводить дезинфекцию с помощью устройства для дезинфекции ультрафиолетом.

Профессор также сообщил, что оба робота подходят для обслуживания на железнодорожных станциях, в аэропортах, больницах и других общественных местах. Они смогут усилить контроль над эпидемиями и эффективность дезинфекции, одновременно снижая риски воздействия на людей.

Робот для скрининга температуры тела был изготовлен компанией Xi'an Youibot Technology в небольшом масштабе и показал высокую точность измерений.

Как сообщало издание "Комментарии", житель Британии оригинальным способом вылечил коронавирус.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/18/c_138795351.htm
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...