Роботы смогут дать отпор коронавирусу

Китайский университет представил робота для обнаружения аномально высокой температуры тела в толпе. Новая разработка уже запущена в производство.

Мэй Сюэсун, профессор Сианьского университета Цзяотун в провинции Шэньси на западе Китая, объяснил, что ручное измерение температуры может совершать только один человек за раз, в то время как робот, контролирующий температуру тела, разработанный его командой, может получать тепловые изображения температуры тела в толпе, отслеживать и распознавать людей с высокими температурами.

Мэй рассказал, что после появления нового коронавируса команда приложила усилия, чтобы объединить технологию робота с тепловизорами и скринингом. Также команда создала еще одного робота, который может проводить дезинфекцию с помощью устройства для дезинфекции ультрафиолетом.

Профессор также сообщил, что оба робота подходят для обслуживания на железнодорожных станциях, в аэропортах, больницах и других общественных местах. Они смогут усилить контроль над эпидемиями и эффективность дезинфекции, одновременно снижая риски воздействия на людей.

Робот для скрининга температуры тела был изготовлен компанией Xi'an Youibot Technology в небольшом масштабе и показал высокую точность измерений.

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