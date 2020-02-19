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Компания Sony закрывает устаревшие форумы PlayStation

Sony официально объявила о закрытии форумов PlayStation как в Америке, так и в Европе

сегодня, 18:07 150
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Sony закрывает устаревшие форумы PlayStation

Компания Sony закроет свой форум сообщества PlayStation 27 февраля. О закрытии давнего форума было объявлено в сообщении, которое подтвердило закрытие как североамериканских, так и европейских сайтов. Многие геймеры назвали это событие завершением целой эпохи.
Компания уже долгое направляет взаимодействие своих сообществ на такие социальные сети, как Facebook, Twitter, Instagram и официальный блог PlayStation. В этой контексте закрытие старых форумов не вызывает удивления.
Форумы PlayStation были в значительной степени пережитком эры PlayStation 2, и, глядя с позиции сегодняшнего дня, это сообщество, похоже, не столь активно теперь. Поэтому, хотя компания и не предоставила объяснения своему решению, оно, вероятно, является лишь частью неизбежного устаревания форумов старой школы в эпоху массовых социальных сетей.
Или это может быть своеобразной уборкой перед анонсом PlayStation 5. Новая игровая консоль запускается где-то в этом году. Пока все, что известно о дате релиза, это когда он не состоится. Sony уже заявляла, что в этом году компания не примет участия в выставке E3. Но зачистка форумов свидетелствует о том, что этот день неумолимо приближается.

Как сообщало издание "Комментарии", Sony зарегистрировала PlayStation 5 за пределами Японии.


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Источник: https://www.vg247.com/2020/02/17/sony-shutting-playstation-forums-community/
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