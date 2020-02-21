Epic Games устроила бесплатную раздачу популярной игры

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Компания Ubisoft уже раздавала игру Assassin’s Creed Unity, чтобы почтить память пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери. Теперь она решила подарить геймерам Syndicate.
Раздача Assassin’s Creed Syndicate уже началась в Epic Games Store. Она продлится до 27 февраля. В игре геймеры встретят двух ассасинов-близнецов Джейкоба и Иви Фрай, которые попали в Лондон в самый разгар промышленной революции. Они намереваются освободить город от тамплиеров. Герои организовывают банду под названием "Грачи" и начинают войну против группировки "Висельников", которая подчинена храмовникам.
На Metacritic игра получила 78 баллов от критиков, а также 6.9 баллов от игроков. Геймеры оценили масштабы нового мира, но в основном Ubisoft предложила заниматься теми же активностями, что и в предыдущих играх серии.
Вместе с Assassin’s Creed Syndicate в Epic Games Store стартовала бесплатная раздача карточной игры Faeria. По классике, геймерам предлагают собрать собственную колоду и принять участие в сражениях, которые здесь проходят на полях с изменяющимся ландшафтом и условиями. Разработчики обещают более 300 карт, 100 часов одиночных и сюжетных миссий, а также турниры.
Как сообщало издание "Комментарии", в Сети появился геймплей игры, которая так и не вышла.
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