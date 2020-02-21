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Epic Games устроила бесплатную раздачу популярной игры

В новой игре серии Assassin’s Creed геймеры примут участие в стычках уличных банд

сегодня, 11:59
Автор:

• Зинченко Павел

Epic Games устроила бесплатную раздачу популярной игры

Компания Ubisoft уже раздавала игру Assassin’s Creed Unity, чтобы почтить память пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери. Теперь она решила подарить геймерам Syndicate.

Раздача Assassin’s Creed Syndicate уже началась в Epic Games Store. Она продлится до 27 февраля. В игре геймеры встретят двух ассасинов-близнецов Джейкоба и Иви Фрай, которые попали в Лондон в самый разгар промышленной революции. Они намереваются освободить город от тамплиеров. Герои организовывают банду под названием "Грачи" и начинают войну против группировки "Висельников", которая подчинена храмовникам.

На Metacritic игра получила 78 баллов от критиков, а также 6.9 баллов от игроков. Геймеры оценили масштабы нового мира, но в основном Ubisoft предложила заниматься теми же активностями, что и в предыдущих играх серии.

Вместе с Assassin’s Creed Syndicate в Epic Games Store стартовала бесплатная раздача карточной игры Faeria. По классике, геймерам предлагают собрать собственную колоду и принять участие в сражениях, которые здесь проходят на полях с изменяющимся ландшафтом и условиями. Разработчики обещают более 300 карт, 100 часов одиночных и сюжетных миссий, а также турниры.

Как сообщало издание "Комментарии", в Сети появился геймплей игры, которая так и не вышла.


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Источник: https://gagadget.com/games/60725-epic-games-besplatno-razdaet-assassins-creed-syndicate-srealistichnyim-londonom-1868-goda/
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