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PlayStation 4 PRO получит систему жидкостного охлаждения

Энтузиаст решил собственными силами создать новую систему охлаждения для популярной приставки

сегодня, 12:11
Автор:

• Зинченко Павел

PlayStation 4 PRO получит систему жидкостного охлаждения

Будучи большим энтузиастом консолей, ютубер JMAGG решил начать необычный проект, который побудил его вложить 1000 долларов в редизайн игровой консоли PS4 PRO в надежде создать эффектную систему жидкостного охлаждения.

Отказавшись от любых амбиций "технологической элегантности", связанных с использованием нестандартной системы охлаждения паровой камеры (наподобие той, что установлена ​​на Xbox One X), создатель контента потратил свои средства на разработку консоли с жидкостным охлаждением.

В дополнение к несомненному недостатку в виде огромных расходов на поиск материалов, необходимых для строительства этой гипер-модифицированной системы (и это без учета трудозатрат), проект JMAGG имеет и другую проблему, связанную с транспортировкой игровой консоли: PS4 PRO с жидкостным охлаждением занимает больше места, чем корпус современного игрового ПК.


С другой стороны, использование светодиодной серии строго синего цвета, прозрачного корпуса и дополнительных "функциональных наворотов" (прежде всего, больших по размеру вентиляторов) способствуют тому, чтобы работа ютубера стала действительно уникальной. 

Как сообщало издание "Комментарии", игровая приставка PlayStation попала в Книгу рекордов Гиннеса.


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Источник: https://asapland.com/liquid-cooled-ps4-pro-fans-spend-1000-to-modify-the-console/22424/
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