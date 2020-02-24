PlayStation 4 PRO получит систему жидкостного охлаждения

Будучи большим энтузиастом консолей, ютубер JMAGG решил начать необычный проект, который побудил его вложить 1000 долларов в редизайн игровой консоли PS4 PRO в надежде создать эффектную систему жидкостного охлаждения.

Отказавшись от любых амбиций "технологической элегантности", связанных с использованием нестандартной системы охлаждения паровой камеры (наподобие той, что установлена ​​на Xbox One X), создатель контента потратил свои средства на разработку консоли с жидкостным охлаждением.

В дополнение к несомненному недостатку в виде огромных расходов на поиск материалов, необходимых для строительства этой гипер-модифицированной системы (и это без учета трудозатрат), проект JMAGG имеет и другую проблему, связанную с транспортировкой игровой консоли: PS4 PRO с жидкостным охлаждением занимает больше места, чем корпус современного игрового ПК.





С другой стороны, использование светодиодной серии строго синего цвета, прозрачного корпуса и дополнительных "функциональных наворотов" (прежде всего, больших по размеру вентиляторов) способствуют тому, чтобы работа ютубера стала действительно уникальной.

Как сообщало издание "Комментарии", игровая приставка PlayStation попала в Книгу рекордов Гиннеса.

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