Названы победители кибертурнира по Dota 2

Европейская команда Nigma стала победителем чемпионата WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon!. В финальной схватке команда Куро Тахасоми со счетом 3:2 переиграла своих соперников из команды Team Secret.

В финале верхней сетки шансы соперников были приблизительно равны, что привело к ожесточенному противостоянию. После двух проигранных карт команде KuroKy удалось сравнять счет. В пятой партии Nigma вновь показала себя хозяевами игрового поля и честно выиграла свой приз.

Тренер команды чемпионов rmN прокоментировал это событие следующим образом: "В первой карте мы ориентировались на ранний тайминг и мы не могли его реализовать до конца. Мы доходили до хайграунда, но закончить игру не могли. На второй карте мы просто плохо сыграли. Но даже несмотря на то, что наши задумки не сработали в первых двух играх, мы на хорошей морали шли вперед".





Чемпионы WePlay! Bukovel Minor получили 130 000 долларов. Игроки Team Secret уедут домой с 60 000 долларов. Самыми ценными игроками турнира стали Miracle- и GH.

Распределение призового фонда WePlay! Mad Moon:

1 место — 130 000 — Nigma

2 место — 60 000 — Team Secret

3 место — 30 000 — Virtus.pro

4 место — 20 000 — Gambit Esports

5-6 место — по 12 000 — B8 и Agressive Mode

7-8 место — по 8 000 — Infamous и Ninjas in Pyjamas

Как сообщало издание "Комментарии", игра Dota Underlords с треском провалилась.

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