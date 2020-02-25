Игра Rainbow Six Siege получит режим для сформированных команд

По всей видимости, в будущих обновлениях игры Rainbow Six Siege разработчики из компании Ubisoft затронут баланс. Речь идет в первую очередь о подборе игроков.

В "Осаде" слаженная работа команды дает серьезное преимущество, которое доступно не всем геймерам. Зачастую приходится играть в одиночку. В этом нет ничего страшного, пока не сталкиваешся со слаженными действиями целой команды. В Rainbow Six Siege нет плейлиста для команд, но эта ситуация может скоро исправиться.

Официальный аккаунт игры в Twitter отреагировал на сообщение игрока, в котором тот предложил добавить отдельный матчмейкинг для сформированных команд. Представитель команды "Осады" ответил, что сообщество уже пару недель обсуждает выделенный плейлист, а саму идею бросили на стол разработчикам.

Праздновать победу рано, поскольку Ubisoft официально не объявила о внедрении нового плейлиста. Команда "Осады" всегда прислушивалась к мнению поклонников и есть надежда, что так будет и впредь. В комментариях под публикацией некоторые пользователи предложили добавить и отдельную ранговую систему для "командного плейлиста".

Как сообщало издание "Комментарии", Epic Games устроила бесплатную раздачу популярной игры.



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